Una filiale a Singapore in cui spostare i profitti | i trucchi fiscali di Tesla Che anche nel 2025 ha pagato zero tasse negli Usa

Nel 2025, Tesla ha dichiarato di aver pagato zero tasse federali negli Stati Uniti, una situazione che si ripete già da diversi anni. La società utilizza vari meccanismi fiscali, come perdite pregresse e crediti d’imposta, per ridurre il suo imponibile. Recentemente si è parlato anche di una filiale a Singapore, considerata uno strumento per spostare i profitti e ottimizzare la posizione fiscale globale dell’azienda.

Anche nel 2025 Tesla ha dichiarato negli Usa un’imposta federale pari a zero. Non è una novità: la casa automobilista di Elon Musk è notoriamente tra i big che, complici perdite pregresse, crediti d’imposta e altri meccanismi che riducono l’imponibile, da anni non pagano tasse. Solo in uno degli ultimi vent’anni, il 2023, ha versato al fisco Usa una cifra tra l’altro ridottissima, 48 milioni a fronte di un imponibile di 10,8 miliardi. Ma dove finiscono gli utili generati da un gruppo che continua a realizzare una quota rilevante del fatturato proprio sul mercato americano? Un’analisi di Reuters arriva alla conclusione che, attraverso una...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una filiale a Singapore in cui spostare i profitti: i trucchi fiscali di Tesla. Che anche nel 2025 ha pagato zero tasse negli Usa Notizie correlate Scurati: “Fascismo negli Usa di Trump? C’è una milizia al di sopra della legge che ha ucciso due persone che manifestavano”“Negli Stati Uniti da alcune settimane, dopo i fatti di Minneapolis, autorevoli, cauti, insigni commentatori della stampa liberal hanno deciso di... Quante tasse ha pagato Sinner in Italia? La cifra sorprende tuttiOgni volta che Jannik Sinner vince, puntuale arriva anche l’altra partita: quella sui social.