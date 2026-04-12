Quante tasse ha pagato Sinner in Italia? La cifra sorprende tutti

Ogni volta che Jannik Sinner ottiene una vittoria, sui social si moltiplicano commenti e critiche riguardo alle tasse pagate in Italia, attirando l’attenzione su questa tematica. La discussione si riaccende frequentemente, alimentata da chi mette in dubbio le cifre dichiarate o le modalità di contribuzione del tennista al fisco. La questione ha suscitato reazioni di vario tipo, senza però determinare chiaramente le cifre ufficiali coinvolte.

Ogni volta che Jannik Sinner vince, puntuale arriva anche l’altra partita: quella sui social. Commenti, allusioni, accuse ripetute come un ritornello. E tra le più gettonate ce n’è una che fa sempre discutere: davvero il campione azzurro “non paga le tasse in Italia”? È una di quelle frasi che si scrivono in fretta, magari tra un video e una story, ma che poi diventano polveriere. Eppure, quando si mettono in fila dati e regole, la narrazione cambia tono. Perché i conti, raccontati da analisi fiscali riprese da ItaliaOggi, portano altrove. La polemica che rimbalza online (e perché non torna). Il punto è semplice: l’idea che Sinner non contribuisca alle casse italiane è diventata un luogo comune.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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