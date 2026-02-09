Scurati | Fascismo negli Usa di Trump? C’è una milizia al di sopra della legge che ha ucciso due persone che manifestavano

Due persone sono state uccise questa settimana durante una manifestazione a Minneapolis. La polizia ha aperto un’indagine, ma alcuni testimoni parlano di una milizia fuori controllo che avrebbe agito al di sopra della legge. La discussione sul ritorno di atteggiamenti fascisti negli Stati Uniti si accende, e il dibattito si fa sempre più acceso tra chi chiede maggiore attenzione alle forze dell’ordine e chi denuncia l’uso eccessivo della forza.

“Negli Stati Uniti da alcune settimane, dopo i fatti di Minneapolis, autorevoli, cauti, insigni commentatori della stampa liberal hanno deciso di usare la parola fascismo. C’è un dibattito che dura da molto negli Stati Uniti sul fatto se sia lecito, illecito, opportuno, pertinente, impertinente usare questa parola. Molti hanno scritto che sì, è fascismo. D’altronde, devo dire, che ciò che è accaduto nelle strade di Minneapolis, vale a dire l’esecuzione pubblica di due persone, Renée Good e Alex Pretti, la cui unica colpa è quella di aver manifestato un’opposizione politica alle brutali politiche contro l’immigrazione del governo Trump, e che sono stati per questo motivo freddati a bruciapelo e anche a sangue freddo da una milizia che fa riferimento diretto, personale ed esclusivo, al di sopra e al di fuori della legge e di qualsiasi morale, al presidente degli Stati Uniti d’America, beh, è la manifestazione che più somiglia e ricorda in questo nostro Ventunesimo Secolo il fascismo del secolo scorso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Argomenti discussi: Nove, Antonio Scurati sull’utilizzo della parola fascismo per l’America di Trump; Michela Ponzani sul fascismo: perché non è complicità, ma responsabilità.

