L’ex presidente bulgaro ha ottenuto la vittoria nelle recenti elezioni, raccogliendo circa il 45% dei voti. La sua vittoria si inserisce in un contesto di tensioni politiche e di discussioni sulla posizione del paese nei confronti dell’Unione Europea e della Russia. La sua figura, spesso associata a posizioni filo-russe, potrebbe influenzare le future scelte diplomatiche e le relazioni internazionali della Bulgaria.

L’ex presidente bulgaro Rumen Radev ha vinto le elezioni in Bulgaria, con circa il 45 per dei consensi. Potrebbe quindi raggiungere la maggioranza assoluta una volta completato lo spoglio delle schede. Il risultato elettorale in Bulgaria potrebbe avere importanti ripercussioni politiche in tutta Europa. Il voto rappresenta molto più di un normale passaggio elettorale: è un banco di prova per capire se, dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, possa emergere un nuovo attore capace di riequilibrare – o destabilizzare – la linea europea su Ucraina, Russia e governance interna. Ex generale dell’aeronautica, esperto top gun e presidente dal 2017 al 2026, Radev ha costruito la sua campagna su una retorica forte contro quella che definisce una “oligarchia radicata”, promettendo di smantellare un sistema percepito come corrotto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rumen Radev ha vinto le elezioni in Bulgaria, chi è il filorusso che potrebbe mettere in crisi l’UE

Notizie correlate

Chi è Rumen Radev, favorito alle elezioni in Bulgaria temuto dall’Ue: il passato da Top Gun e la lite con KievIn Bulgaria si vota per eleggere un nuovo Presidente e il favorito è proprio il Presidente uscente, Rumen Radev, che ha volontariamente dismesso il...

Bulgaria, vince Rumen Radev. Chi è l'esperto top gun filo Putin che ha dichiarato guerra agli oligarchiLa Bulgaria torna alle urne per l’ottava volta in cinque anni, simbolo di una crisi politica ormai strutturale che mette alla prova la tenuta...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Alle elezioni in Bulgaria ha vinto il partito dell’ex presidente Rumen Radev; Caduto Orbán se ne fa un altro? Chi è il filorusso Radev, ex top gun, verso la vittoria in Bulgaria; Rumen Radev, euroscettico e filorusso verso la vittoria in Bulgaria; La Bulgaria torna alle urne: il favorito è Rumen Radev, tra proclami anti-corruzione e accuse di ‘filo-putinismo’.

Rumen Radev ha vinto le elezioni in Bulgaria, chi è il filorusso che potrebbe mettere in crisi l’UEL’ex presidente bulgaro Rumen Radev ha vinto le elezioni in Bulgaria, con circa il ... msn.com

Euroscettico e filorusso. Radev conquista la maggioranza assoluta in BulgariaÈ la vittoria della speranza, come lui stesso l'ha definita, quella ottenuta dall'ex presidente della Bulgaria Rumen Radev alle elezioni parlamentari, dopo che è stato scrutinato il 60,79% delle ... huffingtonpost.it

Elezioni in Bulgaria: buona fortuna a Rumen Radev, considerato euroscettico, distante da Ursula von der Leyen, contrario all’invio di armi all’Ucraina e lontano da Zelensky. Avanti tutta! - facebook.com facebook

Che disgrazia "Elezioni in Bulgaria: Rumen Radev in testa con il 39% dei voti Euroscettico e filorusso: chi è di Alessandra Muglia e Redazione Online" x.com