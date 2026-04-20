Un tempo per parte al Via del Mare | Harrison illude la Viola Tiago Gabriel salva il Lecce

La partita tra Lecce e Fiorentina si è conclusa con un pareggio, dopo una sfida in cui Harrison aveva portato avanti la squadra ospite con un gol, ma Tiago Gabriel ha trovato la rete decisiva per il Lecce nel secondo tempo. La gara si è disputata nel rispetto dei regolamenti senza ulteriori sanzioni o incidenti. Entrambe le formazioni si sono affrontate con intensità, portando a un risultato che lascia entrambi i team con un punto ciascuno.

Il diagonale vincente di Harrison sembra spianare la strada agli ospiti, ma la mossa dalla panchina di Di Francesco e la zampata di Tiago Gabriel sugli sviluppi di un corner ristabiliscono la parità LECCE – La trasferta della Fiorentina sul campo del Lecce si conclude con una divisione della posta in palio. Il risultato finale di 1-1 fotografa l’andamento di un confronto dai due volti, in cui la formazione toscana ha saputo gestire con efficacia e pragmatismo la prima frazione di gioco, per poi subire il progressivo avanzamento territoriale e la pressione dei padroni di casa nel corso del secondo tempo. L’avvio della gara impone un’immediata riorganizzazione all’assetto tattico degli ospiti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Un tempo per parte al Via del Mare: Harrison illude la Viola, Tiago Gabriel salva il Lecce Notizie correlate Il Napoli su Tiago Gabriel del LecceIl giornalista Valter De Maggio ha parlato dell’interessamento del Napoli per il difensore del Lecce Tiago Gabriel. Napoli su Tiago Gabriel del Lecce – vale 25 milioni (Schira)Il Napoli è uno dei club interessati a Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 del Lecce. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al Via del Mare Lecce e Fiorentina cercano la rotta giusta; Cammino del salento: un meraviglioso trekking lungo la via del mare; A ruota libera in riva al mare: in bicicletta lungo la costa nordoccidentale della Sardegna; Via del Mare: Vanno chiarite le ambiguità. Via del Mare, parte la rivoluzione: via la vecchia copertura, corsa contro il tempo per il nuovo stadioIl cantiere per lo smontaggio della storica copertura è finalmente entrato nel vivo. Un intervento imponente, un secondo lotto da ben 25 milioni di euro.Sulla tribuna centrale gli operai del Consorzio ... quotidianodipuglia.it Via del Mare: Vanno chiarite le ambiguitàL’Ente Parco sembra sempre di più uno strumento con cui la Regione Toscana, e di riflesso il Partito Democratico ... lanazione.it 1-1 al Via del Mare contro la Fiorentina - facebook.com facebook