Il Napoli su Tiago Gabriel del Lecce

Il Napoli sta seguendo con attenzione Tiago Gabriel, difensore del Lecce. Secondo quanto riportato, il club partenopeo avrebbe mostrato interesse per il giocatore, che attualmente milita nella squadra salentina. Il giornalista Valter De Maggio ha confermato l'interessamento del Napoli senza fornire ulteriori dettagli. La trattativa non è ancora ufficiale, ma le voci sulla possibile operazione sono aumentate nelle ultime ore.

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato dell’interessamento del Napoli per il difensore del Lecce Tiago Gabriel. “Mi risulta che il Napoli sia molto interessato al difensore del Lecce. Il ds Manna ha subito capito che questo ragazzo del 2004 ha delle potenzialità importanti. Tiago Gabriel è l’ennesima scommessa vinta da Pantaleo Corvino. Il Napoli è interessato così come altri club importanti europei. A giugno vedremo se questo interessamento entrerà nel vivo oppure no da parte del club di De Laurentiis. Il Napoli però una sorta di corsia preferenziale”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli su Tiago Gabriel del Lecce Articoli correlati Napoli su Tiago Gabriel del Lecce – vale 25 milioni (Schira)Il Napoli è uno dei club interessati a Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 del Lecce. Tiago Gabriel Juve, il Lecce fissa il prezzo per l’acquisto del centrale: su di lui anche l’interesse di alcuni club di Premier. Le ultimeTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Tiago Gabriel il nuovo gioiello della Serie A Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tiago Gabriel del Temi più discussi: Tiago Gabriel? Non smentisco l'interesse del Napoli: le parole da Lecce confermano tutto; Il Napoli su Tiago Gabriel, arriva la conferma del Lecce: Non posso smentire; Il Lecce non smentisce l'interesse del Napoli per Tiago Gabriel; Lecce, Corvino: Il Napoli su Tiago Gabriel? Vi spiego. Napoli su Tiago Gabriel del Lecce – vale 25 milioni (Schira)Il Napoli è uno dei club interessati a Tiago Gabriel, difensore del Lecce. I salentini rifiutarono a gennaio 22 milioni dal Brentford. ilnapolista.it Napoli su Tiago Gabriel, Corvino: Non posso smentireIl direttore dell’area tecnica del Lecce interviene a Radio Kiss Kiss Napoli: commento sulla vittoria contro la Cremonese, sugli episodi arbitrali e ... pianetalecce.it Tiago Gabriel è solo l'ultima delle scoperte della straordinaria carriera di Pantaleo Corvino Classe 2004, il difensore portoghese del Lecce sta sorprendendo nella sua prima stagione in Serie A e ha già attirato le attenzioni delle big, tra cui quelle del Napoli, - facebook.com facebook Tiago Gabriel è solo l'ultima delle scoperte della straordinaria carriera di Pantaleo Corvino Classe 2004, il difensore del Lecce sta sorprendendo nella sua prima stagione in Serie A e ha già attirato le attenzioni delle big, tra cui quelle del Napoli x.com