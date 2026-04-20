Un talk show a scuola per imparare a raccontare il calcio | è ' Goal! Il Festival'

È iniziato il progetto 'Goal! Il Festival', un percorso formativo rivolto agli studenti delle scuole superiori che prevede un talk show dedicato alla narrazione del calcio. L'iniziativa intende far conoscere ai giovani le tecniche di racconto legate al mondo sportivo e approfondire temi collegati al calcio attraverso incontri e attività specifiche. L'obiettivo è avvicinare gli studenti a un metodo di comunicazione orientato alla descrizione e all'analisi di eventi sportivi.

Calcio d'inizio per 'Non supereremo mai questa fase! - I talk di Goal! Il Festival dove il calcio si racconta', il percorso formativo dedicato agli istituti scolastici superiori, pensato per introdurre i giovani alla narrazione attraverso il racconto calcistico, con particolare attenzione a temi.🔗 Leggi su Pisatoday.it Horror Week Ep 35 | Upcoming Horror Industry News Updates & Commentary Notizie correlate La sostenibilità a scuola. Giochi e show cooking per imparare il ricicloCastel Guelfo celebra l’economia circolare domestica con le scuole e la comunità. Leggi anche: Smart Orobie, due talk aperti al pubblico per raccontare il futuro delle valli Brembana e Imagna Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dove vedere Roma-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; De Laurentiis svela richiesta di Conte: Vorrebbe un ritiro pre-campionato senza tifosi agli allenamenti; Dove vedere Bologna-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Ti piace il calcio Allora non puoi perderti GOAL! Vai su #BoingApp e scopri interviste, curiosità e contenuti realizzati in collaborazione con la Federazione Italiana di Calcio! - facebook.com facebook Prima squadra in festa per il ritorno (con goal) di Capone dopo il brutto infortunio, l’esordio di Marinelli (2007) e Russo (2009) e il gran goal del solito Brozzi, arrivato a 10 goal in Campionato. Testa a domenica prossima, sperando di conquistare la salvezza m x.com