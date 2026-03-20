Smart Orobie due talk aperti al pubblico per raccontare il futuro delle valli Brembana e Imagna

Smart Orobie organizza due incontri pubblici dedicati alle valli Brembana e Imagna, promossi dal Gal Valle Brembana 2020. Il progetto, finanziato dal Ministero del Turismo, mira a valorizzare il territorio attraverso questi eventi. Gli incontri sono aperti ai cittadini e si svolgono a Zogno, offrendo un'occasione per approfondire il futuro delle aree interessate.

Zogno. Prosegue il percorso di Smart Orobie, il progetto di valorizzazione territoriale finanziato dal Ministero del Turismo, con due talk aperti al pubblico promossi dal Gal Valle Brembana 2020, tra i soggetti attuatori. Due appuntamenti pensati per approfondire, insieme a esperti e operatori del territorio, alcune delle direttrici strategiche per lo sviluppo delle aree montane, tra turismo, agricoltura e coesione sociale. All’interno del più ampio progetto Smart Orobie, il Gal Valle Brembana 2020 ha avviato un’azione specifica dedicata alla creazione di una rete di botteghe di montagna, coinvolgendo 22 realtà locali in un percorso di formazione e accompagnamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Job Day, oltre 130 candidati per le aziende turistiche delle Valli Brembana e ImagnaAncora una volta si conferma il successo delle iniziative di reclutamento previste dal Patto territoriale del Turismo che, anche giovedì 5 marzo, ha... Leggi anche: Il futuro delle Orobie è di chi sa rispettarle (in silenzio) Approfondimenti e contenuti su Smart Orobie Argomenti discussi: Val Brembana e Valle Imagna, agricoltura e botteghe turistiche armi contro lo spopolamento?. Smart Orobie, il progetto per valorizzare il turismo nelle montagne bergamascheLa montagna da vivere. Nasce Smart Orobie, un progetto che intende promuovere l’intero territorio montano bergamasco per rilanciarlo e trasformarlo in una destinazione turistica sempre più accessibile ... bergamonews.it Sviluppo turistico delle montagne bergamasche: in arrivo 2 milioni con il progetto Smart OrobiePromuove l’accoglienza dei ‘nomadi digitali’, il potenziamento delle infrastrutture ciclabili ed escursionistiche e il presidio dell’economia montana per contrastare l’esodo demografico Bergamo. Si è ... bergamonews.it