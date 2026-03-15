La sostenibilità a scuola Giochi e show cooking per imparare il riciclo

A Castel Guelfo si svolgono eventi per promuovere la sostenibilità nelle scuole in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo. Le attività coinvolgono studenti e cittadini attraverso giochi e show cooking dedicati al riciclo e all’economia circolare domestica. La giornata, programmata per il 18 marzo, trasforma gli istituti scolastici in luoghi di educazione pratica e sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente.

Castel Guelfo celebra l’economia circolare domestica con le scuole e la comunità. In occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, in programma il prossimo 18 marzo, gli istituti didattici guelfesi diventeranno il centro di tante iniziative dedicate alla sostenibilità. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Giovanni Paolo II’, infatti, diventeranno testimonial dell’economia circolare in cucina promuovendo comportamenti responsabili e buone pratiche ambientali. Un evento, presentato qualche giorno fa in municipio alla presenza del sindaco Claudio Franceschi e degli assessori Tomas Cenni e Giorgia Grazia, patrocinato dall’amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con Hera e Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Recupero degli Oli e dei Grassi Vegetali e Animali Esausti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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