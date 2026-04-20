Un sangue diverso | il libro che racconta l' emancipazione femminile

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 18 si terrà a Brindisi la presentazione del romanzo “Un sangue diverso”, scritto dal docente e storico dell’arte. L’evento si svolgerà nella sala del MediaPorto, situata in viale Commenda 1. Il libro, pubblicato da Besa Editore nel 2025, affronta il tema dell’emancipazione femminile attraverso una narrazione che si inserisce nel panorama letterario contemporaneo.

BRINDISI - Mercoledì 22 aprile 2026 alle 18 nella sala del MediaPorto di Brindisi (viale Commenda 1), sarà presentato l’ultimo impegno letterario di Tommaso Adriano Galiani, storico dell’arte e docente, il romanzo “Un sangue diverso” (Besa Editore, 2025).L’evento, che rientra nel patto di.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Jerzy Popieuszko : le prêtre qui défia le régime communiste

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