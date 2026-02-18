Diritti ed emancipazione femminile appuntamento con il docente Alberto Nicòtina
Venerdì sera alle 20:45, Alberto Nicòtina parlerà di diritti femminili all’Auditorium Cosascuola, portando l’attenzione sul caso di Lidia Poët. L’incontro fa parte di una serie promossa dal Pd di Forlì, dedicata alla lotta per l’emancipazione femminile e alle battaglie legali che l’hanno sostenuta. Durante la serata, verranno analizzati i passaggi fondamentali della vicenda di Poët, una delle prime donne avvocato in Italia.
Venerdì alle 20:45, all'Auditorium Cosascuola, un nuovo appuntamento del Pd forlivese su "Diritti ed emancipazione femminile attraverso il contenzioso strategico: il caso di Lidia Poët". Alberto Nicòtina, ricercatore e docente di Diritto europeo all'Università di Amsterdam e autore del libro "Lidia Poët e le prime avvocate", dialoga con Lucia Bongarzone, portavoce reggente Conferenza democratiche forlivese, e Matteo Zattoni, responsabile Partecipazione e Formazione politica PD forlivese. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Cosascuola Music Academy.
Teatro, a Pagani va in scena “Le pornoprecarie” tra ironia ed emancipazioneA Pagani va in scena “Le pornoprecarie”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Solaro presenta le Madri Costituenti; La condizione delle donne in Arabia Saudita; Emancipazione femminile: in comune si dibatte sulla cittadinanza onoraria a Franca Viola; Cathy La Torre arriva a Bari con la conferenza-spettacolo Tutte le volte che le donne 13 febbraio 2026.
Emancipazione femminile: una storia collettiva che continuaL’emancipazione delle donne non è una linea retta né un traguardo definitivamente raggiunto. È una storia fatta di passi avanti e di battute ... itacanotizie.it
In nome di Nilde Iotti. Consegnato il primo Tricolore a Bertani, Bartoli e GiaroniAffermazione dei diritti dell’infanzia e della donna, dignità della persona ed emancipazione femminile legano almeno quattro donne che hanno svolto un ruolo centrale nella nostra democrazia. Nel segno ... ilrestodelcarlino.it
«Un libro profondo che fa luce su figure chiave della storia europea ahimè quasi dimenticate.» - Simonetta Agnello Hornby "Lidia Poët e le prime avvocate" di Alberto Nicòtina dal 6 febbraio in libreria. facebook