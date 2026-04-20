Un punto per la storia | la Folgore è in C

Da ilgiorno.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Folgore Caratese ha conquistato ufficialmente la promozione in Serie C, vincendo il campionato con due giornate di anticipo. La società, fondata nel 2011 dalla fusione tra US Caratese e Folgore Verano, raggiunge un traguardo storico, mai ottenuto prima. La vittoria permette alla squadra di salire di categoria e di scrivere un nuovo capitolo nella sua breve ma significativa storia.

Con due giornate di anticipo la Folgore Caratese vince il campionato e sale in serie C. Un traguardo storico perché mai ottenuto dalla società nata nel 2011 dalla fusione tra US Caratese e Folgore Verano. Non è la prima volta per la città di Carate. Gli annali parlano infatti di alcune stagioni in serie C della vecchia Caratese ma negli anni ’30 del secolo scorso. Una promozione programmata visto che la società di Michele Criscitiello già nel 2025 aveva iniziato a intervenire sulle strutture adeguando lo stadio agli standard della serie C. Non a caso, il prossimo anno, allo Sportitalia Village ci giocherà anche il Renate. Alla squadra di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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