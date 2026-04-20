Un punto per la storia | la Folgore è in C

La Folgore Caratese ha conquistato ufficialmente la promozione in Serie C, vincendo il campionato con due giornate di anticipo. La società, fondata nel 2011 dalla fusione tra US Caratese e Folgore Verano, raggiunge un traguardo storico, mai ottenuto prima. La vittoria permette alla squadra di salire di categoria e di scrivere un nuovo capitolo nella sua breve ma significativa storia.

Con due giornate di anticipo la Folgore Caratese vince il campionato e sale in serie C. Un traguardo storico perché mai ottenuto dalla società nata nel 2011 dalla fusione tra US Caratese e Folgore Verano. Non è la prima volta per la città di Carate. Gli annali parlano infatti di alcune stagioni in serie C della vecchia Caratese ma negli anni ’30 del secolo scorso. Una promozione programmata visto che la società di Michele Criscitiello già nel 2025 aveva iniziato a intervenire sulle strutture adeguando lo stadio agli standard della serie C. Non a caso, il prossimo anno, allo Sportitalia Village ci giocherà anche il Renate. Alla squadra di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un punto per la storia: la Folgore è in C Hypnotic Luxury: The Maserati GranCabrio Folgore Tazzoli and Its Color-Shifting Magic Notizie correlate Folgore, altro match point. Basta un punto per la festaLa grande festa è rimandata a domenica quando alle 15 la Folgore Caratese riceve allo Sportitalia Village la Real Calepina. Folgore Caratese, l’ora della verità: basta un punto per la Serie CLa Folgore Caratese si trova a un passo dal traguardo della promozione in Serie C, con la possibilità di sancire ufficialmente il salto di categoria... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Folgore, altro match point. Basta un punto per la festa; Calcio Serie D, Folgore Caratese fermata sul pari dall’Oltrepò e festa promozione rinviata; Serie D, gir. B: Folgore Caratese, festa rimandata! L'Oltrepò riprende i brianzoli a cui manca ancora un punto per la Serie C. Ma se il Chievo…; Potenza Picena e Folgore costrette a vincere prima del big match. Un punto per la storia: la Folgore è in CCon due giornate di anticipo la Folgore Caratese vince il campionato e sale in serie C. Un traguardo ... msn.com Folgore Caratese, esplode la festa: è Serie C!Grande festa a Carate e Verano Brianza: la Folgore conquista il punto che vale la matematica promozione tra i Professionisti. L'impresa degli azzurri vale il professionismo, che mancava addirittura da ... mbnews.it Impresa della Folgore Caratese di Criscitiello: la Serie C è realtà - facebook.com facebook Complimenti a @MCriscitiello per la promozione in serieC della Folgore Caratese. Dopo anni di lavoro e tanti investimenti, è arrivato il risultato che premia i suoi sforzi. x.com