Un Punto Extra per la frequenza | lo sport riduce l’assenteismo scolastico del 20% Ecco cosa dice uno studio negli Usa

Uno studio condotto negli Stati Uniti rivela che la partecipazione a attività sportive può contribuire a ridurre l’assenteismo scolastico del 20 per cento. I ricercatori hanno analizzato i dati di studenti coinvolti in programmi sportivi, riscontrando che la presenza a scuola aumenta in modo significativo tra chi pratica regolarmente attività fisica. La ricerca si concentra sui benefici diretti delle attività sportive in ambito scolastico e sui loro effetti sulla frequenza.

C'è un "punto extra" che potrebbe rivelarsi decisivo nella partita contro l'assenteismo scolastico: lo sport. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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