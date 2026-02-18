La firma francese Da Napoleone ai giorni nostri

Il viceré d’Italia Eugenio di Beauharnais si lasciò conquistare da un’idea dopo aver visto un progetto, che Napoleone aveva promosso con un decreto. L’obiettivo era creare una firma distintiva, e l’architetto Luigi Canonica si mise subito al lavoro per realizzarla.

Il viceré d’Italia Eugenio di Beauharnais si innamorò subito di un sogno. Napoleone lo istituì con un decreto e l’architetto Luigi Canonica lo disegnò. Sarebbe diventato il parco cintato più grande d’Europa. Il Parco di Monza compie 220 e oggi si regala un convegno ai Musei civici su iniziativa del Centro documentazione Residenze reali lombarde e della Federazione europea delle città napoleoniche. Eugenio fu folgorato dalla Villa Reale nell’aprile del 1805, al rientro da un’ispezione militare. A colpirlo furono soprattutto i Giardini realizzati dall’architetto imperiale degli Asburgo, Giuseppe Piermarini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La firma francese. Da Napoleone ai giorni nostri Da Bach ai giorni nostri: la stagione della Società del Quartetto di BergamoDopo 150 anni di musica e passione, la Società del Quartetto di Bergamo inaugura una nuova stagione concertistica. Da Chopin ai giorni nostri - Antonio Rolfini (pianoforte)Antonio Rolfini ha portato sul palco il suo talento durante il concerto “Da Chopin ai giorni nostri”, organizzato da Passione in Musica. RIVOLUZIONE FRANCESE: i Fatti Importanti da Sapere (Riassunto) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Prysmian firma accordo da EUR500 milioni per rete elettrica francese; Vie: viaggio vocale dalla Francia all'Italia; 86 anni fa iniziava la battaglia di Francia (e in 35 giorni la Wehrmacht arrivò a Parigi); Economia circolare e rete low?carbon: Prysmian firma con Enedis un contratto fino a 550 milioni euro. Rugby, firma francese per Riccioni: vola da Londra a PerpignanIl 29enne pilone teramano a fine stagione chiuderà l'esperienza con i Saracens (dopo cinque anni e un titolo in Premiership) per firmare con l'USAP, antico club dei Pirenei Orientali ... emmelle.it Benzema-Ronaldo, volano stracci! Il messaggio del francese dopo la firma con l’Al-Hilal: «Vincerò io»Benzema-Ronaldo, la sfida in terra araba è più accesa che mai! Il retroscena sul messaggio dell’attaccante del francese dopo la firma con l’Al Hilal La rivalità tra le leggende che hanno scritto la st ... calcionews24.com Sabato prossimo, 14 febbraio, Patrizia Ercolano incontra il pubblico e firma le copie del libro MARI DENTRO presso Mondadori Bookstore Sassuolo facebook