Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 21 aprile: Maurizio è di nuovo in ospedale. Nella puntata precedente del 20 aprile 2026. Lunedì 20 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Micaela reagisce con una forte chiusura alla notizia che il padre si è rifatto vivo, mentre per Manuela la ferita è ancora aperta: decide di cercare un confronto con lui, ma ritrovarlo si rivelerà più difficile del previsto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 21 aprile 2026: Manuela è disperata, Maurizio in ospedale

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