Stasera torna l’appuntamento con Un posto al sole, la soap di Rai 3 che va in onda dal 1996. La puntata del 16 aprile 2026 si concentra su Maurizio, che tiene nascosto un segreto di natura tragica. La serie, ancora molto seguita, continua a essere tra i programmi più visti della rete.

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere tra i titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, cornice delle storie firmate Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 16 aprile 2026: il tragico segreto di Maurizio. Nella puntata precedente del 15 aprile 2026. Mercoledì 15 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La partenza di Monica offre alle sorelle Cirillo l’occasione per ripercorrere il viale dei ricordi, ma un incontro imprevisto rischia di cambiare gli equilibri costruiti finora.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 16 aprile 2026: Maurizio nasconde un tragico segreto

Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026: Greta nasconde un segreto e sconcertaSettimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.

Un posto al sole, le anticipazioni dell’11 marzo 2026: Anna nasconde un segretoTorna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno...

Temi più discussi: Un Posto Al Sole, le anticipazioni di Aprile spiazzano i fan: la storica coppia si separa; Un posto al sole, le trame dal 13 al 17 aprile 2026; Un posto al sole, anticipazioni 13-17 aprile: Maurizio nasconde un brutto segreto; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 aprile: gemelle contro, Rossella e Nunzio in terrazza.

Un posto al sole, le anticipazioni del 16 aprile 2026: Maurizio nasconde un tragico segretoMaurizio non risponde alle domande di Serena, nasconde un tragico segreto: trama di Un posto al sole del 16 aprile 2026. dilei.it

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 20 al 24 aprile 2026: Manuela pronta a far pace con Maurizio, Micaela si infuria!Vediamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 20 al 24 aprile 2026. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap. comingsoon.it

Maurizio Belpietro: "#Trump non è da solo al comando" #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook

Non c’è rabbia nelle parole di Maurizio, né propositi di rivalsa verso l’uomo che con un calcio gli ha fratturato lo sterno: 25 giorni di prognosi Ne parla Alessandro Mondo su La Stampa x.com