Lunedì sera su Rai 3 torna “Un posto al sole”, la soap che dal 1996 tiene compagnia agli spettatori italiani. Nelle anticipazioni del 20 aprile 2026, si segnala che Manuela è rimasta ferita e si prepara un confronto difficile tra i personaggi coinvolti. La serie continua a mantenere viva l’attenzione su vicende di vita quotidiana e relazioni tra i protagonisti.

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 20 aprile 2026. Nella puntata precedente del 17 aprile 2026. Venerdì 17 aprile 2026 abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Dopo il confronto avuto con il padre delle gemelle, per Serena è arrivato il momento di prendere una decisione difficile che potrebbe segnare il futuro della famiglia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 20 aprile 2026: Manuela ferita, il confronto impossibile

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Fiorella da zia Manuela Bommarito , uno zuccherino tenerissimo che hanno avuto il coraggio di lasciare senza cure (zampette rotte)per anni e anni in un magazzino. Ps. Vi aggiorno presto sulle zampette /carrellino - facebook.com facebook

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