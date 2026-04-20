Un pareggio in rimonta per la Carrarese Gli azzurri ora vedono la zona playoff

Nel recupero di campionato, la Carrarese ha ottenuto un pareggio in rimonta contro il Pescara, terminando la partita con il punteggio di 2-2. La squadra azzurra ha pareggiato in extremis, portando a casa un punto che consente di avvicinarsi alla zona playoff. La formazione ha schierato un 3-5-2 con diversi cambi rispetto all’inizio, tra cui l’ingresso di Rouhi e Melegoni a partita in corso.

Carrarese 2 Pescara 2 CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes, Ruggeri (76’ Rouhi); Bouah, Parlanti (69’ Melegoni), Zuelli (69’ Schiavi), Hasa, Belloni; Distefano (59’ Finotto), Abiuso (76’ Torregrossa). A disp. Fiorillo, Oliana, Lordkipanidze, Guercio, Accornero, Sekulov, Rubino. All. Calabro. PESCARA (4-3-2-1): Saio; Letizia (64’ Gravillon), Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania (85’ Caligara), Brugman, Acampora (64’ Meazzi); Olzer (64’ Berardi), Insigne; Di Nardo (85’ Russo). A disp. Bonassi, Brandes, Brondbo, Altare, Corbo, Graziani, Oliveri. All. Gorgone. Arbitro: Pezzuto di Lecce; assistenti Mokhtar e Yoshikawa; quarto ufficiale Galipo’; var Volpi; avar Paganessi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un pareggio in rimonta per la Carrarese. Gli azzurri ora vedono la zona playoff Notizie correlate Carrarese-Pescara 2-2, pari in rimonta. Apuani a un punto dai playoffCarrara, 19 aprile 2026 – Torna a far risultato la Carrarese con un punto che la porta a una sola lunghezza dalla zona play-off. Sondaggi referendum giustizia, la rimonta del No è possibile: ora è pareggio con il SìPer la prima volta nei sondaggi il Sì e il No al referendum sulla giustizia sono praticamente alla pari. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Un pareggio in rimonta per la Carrarese. Gli azzurri ora vedono la zona playoff; Padova, colpo salvezza. Il Pescara ci crede, ma la Carrarese centra la rimonta: 2-2; Serie D, girone D. Pareggio in rimonta per la Correggese; Serie B: Padova, vittoria salvezza. Pareggiano Pescara ed Empoli. Carrarese-Pescara 2-2, pari in rimonta. Apuani a un punto dai playoffDistefano sblocca la gara ma il Pescara la ribalta con Letizia ed Acampora. Nel finale rimette le cose a posto Bouah ... msn.com Carrarese-Pescara 2-2 tra rimonte, spettacolo e rinnovate ambizioniUna partita che non tradisce le attese, un duello acceso fino all’ultimo respiro: Carrarese e Pescara si dividono la posta con un 2-2 ricco di emozioni, ritmo e continui ribaltamenti di fronte. I tosc ... noitv.it CARRARESE PESCARA 2-2 Se qualcuno ce l'avesse chiesto, avremmo firmato col sangue per un pareggio. Come al solito però, in base alla partita, altri punti buttati. Fateci caso, tutte partite uguali, con qualche sfumatura diversa. Entrano Gravillon e - facebook.com facebook Gol favoloso nel pareggio del Pescara contro la Carrarese #CarraresePescara #SerieBKT #DAZN x.com