Un pareggio in rimonta per la Carrarese Gli azzurri ora vedono la zona playoff

Da lanazione.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel recupero di campionato, la Carrarese ha ottenuto un pareggio in rimonta contro il Pescara, terminando la partita con il punteggio di 2-2. La squadra azzurra ha pareggiato in extremis, portando a casa un punto che consente di avvicinarsi alla zona playoff. La formazione ha schierato un 3-5-2 con diversi cambi rispetto all’inizio, tra cui l’ingresso di Rouhi e Melegoni a partita in corso.

Carrarese 2 Pescara 2 CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes, Ruggeri (76’ Rouhi); Bouah, Parlanti (69’ Melegoni), Zuelli (69’ Schiavi), Hasa, Belloni; Distefano (59’ Finotto), Abiuso (76’ Torregrossa). A disp. Fiorillo, Oliana, Lordkipanidze, Guercio, Accornero, Sekulov, Rubino. All. Calabro. PESCARA (4-3-2-1): Saio; Letizia (64’ Gravillon), Capellini, Bettella, Cagnano; Valzania (85’ Caligara), Brugman, Acampora (64’ Meazzi); Olzer (64’ Berardi), Insigne; Di Nardo (85’ Russo). A disp. Bonassi, Brandes, Brondbo, Altare, Corbo, Graziani, Oliveri. All. Gorgone. Arbitro: Pezzuto di Lecce; assistenti Mokhtar e Yoshikawa; quarto ufficiale Galipo’; var Volpi; avar Paganessi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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