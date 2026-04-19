Nel match tra Carrarese e Pescara, finisce 2-2 con una rimonta che permette ai padroni di casa di ottenere un punto. La squadra locale si avvicina a un solo punto dalla zona playoff, mantenendo vive le speranze di qualificazione. La partita si è conclusa con un pareggio che riflette l’equilibrio tra le due formazioni, entrambe alla ricerca di punti preziosi nella fase finale del campionato.

Carrara, 19 aprile 2026 – Torna a far risultato la Carrarese con un punto che la porta a una sola lunghezza dalla zona play-off. Con Finotto ed Oliana non al meglio Calabro inserisce Illanes e Distefano nell’undici di partenza dove si rivedono anche Bouah e Belloni. La Carrarese parte bene anche se il primo tiro, centrale, è di Cagnano che al 3’ obbliga Bleve alla parata. Al 7’ super giocata di Zuelli che si libera in area con una “ruleta” ma la conclusione è fiacca e facile preda di Saio. Gli apuani prendono progressivamente il comando delle operazioni. Al 10’ un salvataggio di un difensore sventa un’inzuccata di Illanes su corner. I locali passano al 19’ con un’azione nata da un rilancio di Bleve: preziosa la sponda di Abiuso con Belloni che imbecca Distefano, abile a stoppare in area e a segnare di piatto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrarese-Pescara 2-2, pari in rimonta. Apuani a un punto dai playoff

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