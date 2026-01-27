Sondaggi referendum giustizia la rimonta del No è possibile | ora è pareggio con il Sì
I sondaggi sul referendum sulla giustizia mostrano attualmente un pareggio tra il Sì e il No. La possibilità di una rimonta del No resta aperta, rendendo il risultato finale incerto e soggetto a ulteriori sviluppi. È importante monitorare gli ultimi dati per comprendere meglio l’andamento dell’opinione pubblica su questa tematica.
La rimonta è ancora possibile. Il referendum sulla giustizia, stando agli ultimi sondaggi, potrebbe riservare qualche sorpresa. La rilevazione dell’ istituto Ixè evidenzia che il Sì resta in vantaggio, ma ora il distacco è minimo. Tanto che per la prima volta un sondaggio parla di pareggio. Al momento, infatti, il Sì è al 50,1% mentre il No è al 49,9%. Si tratta della prima rilevazione che vede un distacco così risicato. Inoltre, ciò che emerge è che il trend è decisamente favorevole al No. Lo stesso istituto cita infatti una sua precedente rilevazione, risalente a novembre, nella quale il Sì era in vantaggio di sei punti: 53% contro 47%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
