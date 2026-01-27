I sondaggi sul referendum sulla giustizia mostrano attualmente un pareggio tra il Sì e il No. La possibilità di una rimonta del No resta aperta, rendendo il risultato finale incerto e soggetto a ulteriori sviluppi. È importante monitorare gli ultimi dati per comprendere meglio l’andamento dell’opinione pubblica su questa tematica.

La rimonta è ancora possibile. Il referendum sulla giustizia, stando agli ultimi sondaggi, potrebbe riservare qualche sorpresa. La rilevazione dell’ istituto Ixè evidenzia che il Sì resta in vantaggio, ma ora il distacco è minimo. Tanto che per la prima volta un sondaggio parla di pareggio. Al momento, infatti, il Sì è al 50,1% mentre il No è al 49,9%. Si tratta della prima rilevazione che vede un distacco così risicato. Inoltre, ciò che emerge è che il trend è decisamente favorevole al No. Lo stesso istituto cita infatti una sua precedente rilevazione, risalente a novembre, nella quale il Sì era in vantaggio di sei punti: 53% contro 47%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi referendum giustizia, la rimonta del No è possibile: ora è pareggio con il Sì

Approfondimenti su referendum giustizia

Gli ultimi sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia indicano un leggero vantaggio per il fronte del Sì.

I nuovi sondaggi sul referendum sulla giustizia 2026 indicano un leggero vantaggio del fronte del Sì.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Conte per il No al referendum giustizia: “È la fine del principio che la legge è uguale per tutti”

Ultime notizie su referendum giustizia

Argomenti discussi: La settimana politica: dal referendum alla Margherita 4.0; Sondaggi referendum: Sì in vantaggio con il 55%, No al 45; Cresce ancora Fdi nei sondaggi, mentre i si al referendum sulla giustizia avanti di 10 punti; Referendum sulla giustizia, perché la data del voto può slittare.

Cosa dicono gli ultimi sondaggi sul referendum del 22 e 23 marzoSecondo l'ultima rilevazione di Youtrend per SkyTg24, il sì è al 55 per cento e il no al 45%, con un'affluenza stimata poco al di sopra del 60%. Il fronte dei favorevoli alla riforma risulterebbe ... today.it

Sondaggi politici, già scritto il risultato del referendum sulla giustiziaReferendum sulla giustizia, secondo i sondaggi politici il risultato è già definito. msn.com

Sondaggio IXE’ Referendum Giustizia: è pareggio! - facebook.com facebook

Sondaggio Youtrend Referendum Giustizia Il 59% afferma di votare nel merito Il 27% per ragioni politiche x.com