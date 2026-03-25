Una nuova intesa per l' ex Centrale del latte | pronto l' accordo Comune-Asl per la riqualificazione

Il Comune di Bari ha raggiunto un accordo con l'Asl per l'affidamento dell'ex Centrale del Latte. È stato definito un protocollo di intesa che prevede la collaborazione tra le due parti per attività di riqualificazione dell'edificio. La firma dell'accordo è imminente e riguarda la gestione della struttura da parte dell'azienda sanitaria.

Verso il rinnovo del protocollo per l'affidamento dell'immobile all'azienda sanitaria locale per interventi di riqualificazione: il progetto resta quello della creazione di un polo sanitario territoriale Il Comune di Bari pronto a sottoscrivere un nuovo protocollo di intesa con la Asl per l'affidamento all'azienda sanitaria dell'ex Centrale del Latte. Nei giorni scorsi, la giunta Leccese ha dato il via libera al testo del nuovo accordo, che segue quello di durata quinquennale (nel frattempo scaduto) già sottoscritto nel 2019. L'intesa prevede l'affidamento dell'immobile dal Comune alla Asl per consentire interventi di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell'edificio. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Una nuova intesa per l'ex Centrale del latte: pronto l'accordo Comune-Asl per la riqualificazione Articoli correlati Centrale del Latte, via l’amianto dal tettoUn passo importante per la risoluzione di un problema annoso a Torrette, quello riguardante l’amianto alla Centrale del Latte. Le guardie ambientali. Nuova intesa con la giunta. C’è l’accordo fino al 2028Entra in una nuova fase la collaborazione tra il Comune e il Corpo guardie ambientali metropolitane. Altri aggiornamenti su Una nuova intesa per l'ex Centrale del... Temi più discussi: Protocollo d’intesa tra Direzione centrale anticrimine e Rete Dafne Italia; XME Mutuo di Intesa Sanpaolo e tassi fissi garantiti: come le banche rispondono all'incertezza; PROTOCOLLO D’INTESA TRA POLIZIA DI STATO E PEDIATRI DI FAMIGLIA (FIMP); Serafini (Fideuram ISPB): Sempre più previdenza complementare e protezione (non solo finanziaria). Ex Centrale del Latte, protocollo d’intesa per la messa in sicurezzaGiunta approva protocollo d’intesa tra Comune e ASL per consentire gli interventi di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione Si sblocca la vicenda dell’ex Centrale del Latte, destinata dal 2019 a di ... ambienteambienti.com Centrale 118 a Siena. Comune e Asl insieme per la nuova sedeUna nuova sede della centrale emergenza-urgenza nel territorio comunale al centro del protocollo d’intesa approvato ieri dal Comune di Siena e Asl Sud Est. Un atto fondamentale e preziosissimo per il ... lanazione.it Visita alla Centrale del latte... si andava con la scuola. Ti ricordi - facebook.com facebook Il tenente colonnello Ebrahim Zolfaghari, portavoce del quartier generale centrale dell'esercito iraniano Khatam Al-Anbiya in un video pubblicato dalla Tv di Teheran ha deriso i tentativi statunitensi di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco, insistendo s x.com