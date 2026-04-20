A Fombio, in provincia di Lodi, un murale colorato è stato realizzato nel parchetto di via Roma, vicino al municipio. L'opera si trova su un muro dedicato ai bambini piccoli e rappresenta un messaggio contro il bullismo e le prevaricazioni. La scelta di dipingere il murale mira a sensibilizzare i giovani e le famiglie sulla tematica, trasformando lo spazio pubblico in un punto di riferimento.

Fombio (Lodi), 19 aprile 2026 – A Fombio, in via Roma, vicino al Comune, un muro di un parchetto comunale per bambini piccoli è stato affrescato con un colorato murale contro bullismo e prevaricazioni. L'opera è ampia 6 metri per 2 e l'artista Framus Francesco Mazzocchi ha lasciato spazi bianchi per le impronte delle mani (che saranno disegnate dagli intervenuti, in segno di condivisione, quando ci sarà l'inaugurazione ufficiale del capolavoro). Spicca la scritta "stop al bullismo". Si vedono una nuvola, che è il simbolo dell'associazione, insieme alle graffette. Immagini che indicano la leggerezza, quello che si prova quando si riesce a parlare e a trovare il coraggio per affrontare il dolore della prevaricazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un murale colorato a Fombio per dire “no al bullismo”: il parchetto di via Roma diventa simbolo di co

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