Un papavero per dire no al bullismo

Questa mattina al Museo Archeologico Nazionale di Napoli si è tenuto il primo incontro dell'iniziativa “Educhiamo al rispetto”, dedicato alla lotta contro il bullismo. Durante l’evento, sono stati coinvolti studenti e insegnanti, con attività e interventi mirati a sensibilizzare sui rischi e le conseguenze del comportamento prevaricatore. La giornata si è conclusa con la piantumazione di un papavero come simbolo di impegno contro ogni forma di violenza.

Inaugurato questa mattina al Museo Archeologico Nazionale di Napoli il ciclo di incontri promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec Si è svolto questa mattina al Museo Archeologico Nazionale di Napoli il primo appuntamento di “Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo”, il ciclo di incontri promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo (L.R. n.112017). Nell’Auditorium del MANN istituzioni ed esperti si sono confrontati con famiglie e rappresentanti della comunità educativa delle scuole secondarie sul tema del rispetto nelle relazioni, anche nel contesto digitale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Leggi anche: La giornata dei calzini spaiati 2026 a Pordenone: l'idea per dire "no" a bullismo e esclusione Latina: sequestrati oltre 20 chili di bulbi papavero da oppio, uomo arrestatoOltre 20 chili di bulbi di papavero, corrispondenti a un totale di 15mila bulbi di oppio, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Latina.