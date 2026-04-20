Un minuto yoga per te | apri il petto e cambia energia

Ogni lunedì mattina, nella rubrica dedicata al benessere personale, si propone un breve esercizio di yoga di un minuto. In collaborazione con Veronica Coduri, si invita a dedicare questa breve pausa per aprire il petto e cambiare energia. Questa iniziativa mira a favorire il benessere attraverso semplici movimenti, offrendo un momento di relax prima di affrontare la giornata. La rubrica prosegue con il terzo appuntamento dedicato a pratiche brevi e accessibili.

Proseguiamo oggi con un terzo appuntamento la rubrica dedicata al benessere personale. Insieme a Veronica Coduri un minuto tutti i lunedì mattina per stare meglio. Dunque, ogni settimana, condivideremo semplici pratiche di yoga e respirazione, accessibili a tutti, per ritrovare equilibrio anche.🔗 Leggi su Quicomo.it

HATHA YOGA 30 Min – Pratica Guidata per Energia e Vitalità

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