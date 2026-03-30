Un minuto per te | libera la schiena anche in ufficio

Ogni lunedì mattina, la rubrica dedicata al benessere personale propone un breve spazio di un minuto con Veronica Coduri, volto a suggerire semplici esercizi per migliorare il comfort durante le ore di lavoro in ufficio. La serie si inserisce in un appuntamento ricorrente volto a promuovere pratiche di cura del corpo, con particolare attenzione alla postura e al rilassamento della schiena.

Proseguiamo oggi con un secondo appuntamento la rubrica dedicata al benessere personale. Insieme a Veronica Coduri un minuto tutti i lunedì mattina per stare meglio. Dunque, ogni settimana, condivideremo semplici pratiche di yoga e respirazione, accessibili a tutti, per ritrovare equilibrio anche nelle giornate più piene. In questo caso l'esercizio è concentrato sul schiena. La rigidità alla schiena non dipende solo dalla postura. Spesso è tensione accumulata durante la giornata.Anche da seduto puoi fare qualcosa per aiutare la colonna a ritrovare mobilità. Se hai ernie o sensibilità alla schiena, esegui questo movimento con molta cautela. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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