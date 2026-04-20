In piazza Aranci e nel centro storico di Massa, i colori hanno riempito l’atmosfera, attirando numerose persone. L’evento “Massa in fiore” ha registrato un aumento di visitatori, pochi giorni dopo i funerali di un noto cittadino locale. Le strade si sono animate con decorazioni e fiori, creando un’atmosfera vivace e colorata che ha coinvolto la comunità.

I colori hanno acceso piazza Aranci e il centro storico di Massa, all’indomani dell’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni. Una ripartenza gentile, che ha animato anche una giusta riflessione sul tema della violenza, della pace e della sicurezza. Tanti bamini protagonisti di una domenica all’insegna del senso di comunità, grazie alla kermesse ’Massa in fiore’ promossa dal Ccn Massa da vivere e dalla Coldiretti, che ha riempito l’agorà cittadina di stand variopinti e ricchi di prodotti locali. Fiori, piante e colori non hanno fatto dimenticare il dolore e lo sconcerto per la tragedia di piazza Palma. Quella andata in scena ieri è stata infatti un’edizione della storica kermesse composta e rispettosa del lutto che sta vivendo un’intera comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un mare di colori. Così ’Massa in fiore’ sboccia in piazza Aranci e fa il boom di presenze

Notizie correlate

Ghetto in Fiore, migliaia di presenze nel centro storico di Padova per la 28esima edizioneGrande successo per la 28esima edizione tra fiori, laboratori e turismo: il centro storico si riempie di colori e visitatori Migliaia di persone...

Romagna record: boom di stranieri e presenze oltre il 2019La Romagna ha superato i livelli di presenze turistiche del 2019, chiudendo l’anno scorso con 31,6 milioni di pernottamenti e 7,6 milioni di arrivi.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Un mare di colori. Così ’Massa in fiore’ sboccia in piazza Aranci e fa il boom di presenze; Show di colori per la Topolino alla Design Week; LA MOSTRA – Stoffe e colore, il mondo di Danièle Sulewic - Moked; Tsarouchis, se il poliziotto arresta Eros….

Macchie gialle in mare? Arpal rassicura: Sono solo polliniQuando il mare si colora così, è natura che si manifesta. Il mare non è una piscina, è un ambiente vivo Le strane chiazze gialle avvistate in mare negli ultimi giorni non sono inquinamento, ma un fe ... telenord.it

Festival dell’Oceano: i colori del mare al centro della sesta edizione di MareDireFareSiamo abituati a pensare al mare come a un’immensa distesa blu, ma basta andare oltre la superficie, oltre il primo sguardo, per scoprire che il blu è solo l’inizio. In realtà si tratta di un universo ... triestecafe.it

La carrozzina di Saverio e la regia di Federico: così è nata un'amicizia da film.In sala «Lo chiamava Rock&Roll». Il regista Smeriglio e l’incontro con il giovane Villa, affetto da una sindrome neurodegenerativa. «Mi ha colpito il suo coraggio: ora sappiamo di es - facebook.com facebook

L’analista: “A Teheran pensano di vincere, per questo sono così intransigenti” x.com