Nel corso dell'ultimo anno, il settore turistico della Romagna ha registrato un aumento significativo rispetto al 2019, con un totale di 31,6 milioni di pernottamenti e 7,6 milioni di arrivi. Questo risultato indica un incremento nelle presenze rispetto ai dati pre-pandemia, con una crescita anche del numero di turisti stranieri che hanno scelto questa regione come meta. Le statistiche ufficiali mostrano un ritorno ai livelli di attività pre-pandemica, consolidando la ripresa del turismo locale.

La Romagna ha superato i livelli di presenze turistiche del 2019, chiudendo l’anno scorso con 31,6 milioni di pernottamenti e 7,6 milioni di arrivi. I dati mostrano un consolidamento della ripresa che va oltre il semplice recupero post-pandemico. L’incremento degli arrivi è del 5,58% rispetto al 2024, mentre le presenze crescono del 2,22%. Il dato storico è il superamento dei 30,8 milioni di pernottamenti registrati prima della crisi sanitaria. Il motore della crescita è l’attrattività internazionale. Sono 1,77 milioni i visitatori stranieri, con un aumento dell’8%, per un totale di 8,5 milioni di pernottamenti esteri, cifra che segna un record assoluto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romagna record: boom di stranieri e presenze oltre il 2019

Turismo, Emilia Romagna da record: oltre 44 milioni di presenze nel 2025. Rimini regina, boom dell'AppenninoBologna, 16 marzo 2026 – Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia: oltre 44,1 milioni di presenze (44.

Key, un’energia da record. Presenze su del 10 per cento e boom tra gli stranieriTecnologie all’avanguardia, investitori internazionali, innovazione e nuove alleanze globali: per tre giorni la Fiera di Rimini è diventata il punto...

Temi più discussi: In Romagna è boom dell’agricoltura. Nel 2025 in aumento produzione ed occupazione; Dalla montagna al mare: Noi più attrattivi di altri. Come ai tempi del Covid; Pasquetta 'bollente' con massime fino a 27 gradi, l'esperto: Ma nessun record in Romagna; Parchi divertimento a Rimini, Pasqua da record: 21mila visitatori in 3 giorni.

Turismo Romagna 2025: Record Storico con 31 Milioni di PresenzeAnalisi turismo in Romagna 2025: superati i livelli pre-covid grazie a grandi eventi, crescita del mercato estero (+6%) e destagionalizzazione. livingcesenatico.it

Destinazione Romagna da record nel 2025: 7 milioni di arrivi e 31 milioni di presenzeLa Destinazione Romagna chiude il 2025 col botto. Infatti, sono stati registrati 7.608.623 arrivi (+5,58% rispetto al 2024) e 31.596.260 presenze (+2,22%). Un ... chiamamicitta.it

Alta pressione nel suo apice, temperature massime diffuse sui 25/26°, punte di 27/28° gradi, roba da inizio giugno. Tuttavia non si tratta di valori record; il 9 aprile 2011 su superarono i 30 gradi ovunque in Romagna su valori tipici delle piu' calde ondate estive. - facebook.com facebook

I Rapporti sull’Economia delle Camere di Commercio della Romagna e Ravenna-Ferrara, fotografano un settore da record Cangini @faicislromagna: “Ricchezza prodotta, ora torni ai lavoratori con tutele e salari più alti” @CislNazionale @Cisl_ER @FaicislER x.com