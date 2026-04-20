Un Maggiolino d' epoca divorato dalle fiamme

Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, i vigili del fuoco di Montefranco sono intervenuti per spegnere un incendio che ha interessato un'auto d'epoca, un Maggiolino, in via Fermi. L'intervento si è reso necessario per domare le fiamme che avevano avvolto il veicolo, provocando danni considerevoli alla carrozzeria. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio.

Intervento decisamente particolare quello che nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, ha visto impegnati i vigili del fuoco di Montefranco, quando un’auto d’epoca (un Maggiolino) ha preso fuoco in via Fermi.L’intervento“All’arrivo delle squadre il veicolo, parcheggiato sul posto, era già.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Appartamento divorato dalle fiamme, un morto Furgone divorato dalle fiamme in autostradaI vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti alle ore 18 di oggi, 26 febbraio, per l'incendio di un autofurgone lungo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le fiamme divorano un Maggiolino (FOTO): diverse squadre dei vigili del fuoco accorrono per cercare di salvare l'auto d'epoca; Montefranco, un Maggiolino d'epoca divorato dalle fiamme in via Fermi | 19 aprile; Rogo a Montefranco, distrutta dal fuoco un’auto d’epoca; Maggiolino in fiamme a Sinigo. Rogo a Montefranco, distrutta dal fuoco un’auto d’epocaIntervento dei vigili del fuoco volontari nel pomeriggio del 19 aprile in via Enrico Fermi. Il veicolo era già completamente avvolto dal rogo all’arrivo delle squadre. Nessun ferito, mentre restano in ... altoadige.it Le fiamme divorano un Maggiolino (FOTO): diverse squadre dei vigili del fuoco accorrono per cercare di salvare l'auto d'epocaMERANO. Un Maggiolino è stato avvolto dalle fiamme. L'auto d'epoca è andata distrutta nonostante il veloce arrivo dei vigili del fuoco. (Foto di David Ceska) Una nube di fumo prima, poi l'incendio che ... ildolomiti.it Newscamp Turismo e Libertà. . La sorprendente storia del Maggiolino, Volkswagen copia Tatra - facebook.com facebook L'apprezzata rassegna Il Maggiolino tornerà dall'11 al 17 maggio fra Teatro Foce, Studio Foce e Spazio Pan. Ecco tutto quello che c'è da sapere. x.com