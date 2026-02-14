Appartamento divorato dalle fiamme un morto

Un uomo ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato questa mattina in via Sirio ad Arezzo. Le fiamme hanno avvolto un appartamento all’ultimo piano di una palazzina, lasciando i residenti sotto shock per l’intensità del rogo. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare il fuoco e cercare di salvare chi si trovava all’interno.

Gravissimo incendio nella tarda mattina di oggi in via Sirio ad Arezzo. Le fiamme sono divampate in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina. Stando alle prime informazioni una persona sarebbe deceduta. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. VIDEO Esplode un furgone che trasportava bombole di ossigeno. Sei feriti VIDEO Esplode un furgone che trasportava bombole di ossigeno. Sei feriti Furgone esploso, due famiglie evacuate. Vagnoli: "Domani evitate camminate all'aperto" .🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Nella serata di giovedì 1 gennaio, un incendio ha interessato un appartamento in via Pietro Nenni a Pescara.

Un incidente di elicottero ultraleggero ha causato un morto e un ferito grave.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

At least 44 dead and hundreds missing after fire engulfs Hong Kong tower blocks #hongkong #fire

Argomenti discussi: Incendio a Trappeto, cortocircuito in un appartamento: a fuoco una veranda; Soffiano, torna l’incubo piromane: Rogo di scooter: è la terza volta; Incendio al Villaggio dei Fiori in un garage sotterraneo: il box era stato occupato da un abusivo; VIDEO | Esplode un furgone che trasportava bombole di ossigeno. Sei feriti.

Fiamme dalle bici in ricarica, due in ospedaleFIRENZE: L'incendio innescato dalle batterie delle biciclette elettriche si è propagato a tutta la cucina. I fumi sprigionati hanno intossicato gli abitanti ... toscanamedianews.it

Appartamento distrutto da fiamme. Occhi puntati sulla canna fumariaLa palazzina era disabitata ed è proprio per questo motivo che le fiamme nella notte tra Natale e Santo Stefano hanno fatto in tempo a svilupparsi e a divorare sia il tetto che l’ultimo piano, prima ... ilgiorno.it

Notte di paura a Secondigliano, dove uno spaventoso incendio ha divorato una delle storiche attività del quartiere: la pizzeria “Benvenuti al sud”. In pochi minuti sono intervenuti sul posto i soccorritori, subito resisi conto della gravità della situazione. Incendiat facebook