Furgone divorato dalle fiamme in autostrada

Un incendio ha coinvolto un furgone lungo l'Autostrada del Sole, poco prima delle 18 di oggi, 26 febbraio. L'incidente si è verificato al chilometro 392 in direzione Firenze, nei pressi di un’area di servizio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Cortona, per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

