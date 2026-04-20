Un legame oltre il tempo | il ricordo dell’infermiere di Papa Francesco

Massimiliano Strappetti, infermiere che ha assistito Papa Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera, condividendo un ricordo personale legato al suo ruolo. La conversazione si concentra sull’esperienza vissuta durante il servizio e sui momenti significativi vissuti in presenza del Papa. Le sue parole offrono uno sguardo diretto e autentico su un rapporto professionale e umano che dura nel tempo.

Il toccante ricordo. Massimiliano Strappetti, infermiere personale di Papa Francesco ha parlato a Corriere della Sera. Il 56enne ha conservato un regalo intimo dell’uomo ovvero il suo profumo. Quando la nostalgia si fa sentire, cosa che accade spesso, apre una boccetta di acqua di colonia proveniente dalla Farmacia Vaticana, la stessa che il Papa utilizzava prima di uscire da Santa Marta. È un gesto semplice ma potente, capace di riportargli alla mente, in un istante, tutto ciò che hanno condiviso. A un anno dalla scomparsa del Pontefice, Strappetti racconta per la prima volta il suo rapporto con lui, un legame che va ben oltre il ruolo professionale.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Un legame oltre il tempo: il ricordo dell’infermiere di Papa Francesco Notizie correlate A Lampedusa il ricordo di Papa Francesco: proiezione del documentario "L’Argentina di Francesco"Lampedusa si prepara a ricordare Papa Francesco con un momento di riflessione pubblica a pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa,... Papa Leone XIV: nel Regina Coeli l’allarme sulle fake news, l’appello per la pace e il ricordo commosso di Papa FrancescoPapa Leone XIV al Regina Coeli chiede verità contro le menzogne, pace per chi soffre e ricorda con amore Papa Francesco L'articolo . Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un anno senza Papa Francesco: cosa ci ha lasciato; Papa Francesco, la teologa argentina Emlice Cuda: Sapeva guardare sempre oltre l’orizzonte. Con lui laici e vescovi sedevano insieme; Seguendo il Papa ad Algeri ho visto nei martiri una via di dialogo con l’Islam; L'Argentina di Francesco, un viaggio nel tempo per conoscere meglio Jorge Mario Bergoglio. L’Argentina di Francesco, il documentario a un anno dalla morte del papa dalla fine del mondoIl documentario L'Argentina di Francesco, un lavoro di Telepace e Vatican News: fede, memoria, testimonianze, il suo lascito ... gauchonews.it Papa Francesco, un anno dalla morte di Bergoglio. Celebrazioni a Roma (senza Leone XIV)È trascorso un anno dalla morte di Papa Francesco e la Chiesa si trova davanti a un passaggio delicato: trasformare quel pontificato fortemente innovativo in un'eredità stabile ... ilgazzettino.it Crisi in Iran, cosa fare adesso La mia analisi a L’Edicola di Radio1. Poi un commento sul corteo degli anarchici a Roma, con un poliziotto ferito alla testa. Infine alcune parole su Papa Francesco a un anno dalla sua morte. Link: x.com I #film e #serietv in #PrimaSerata da domani #20aprile su #TV2000 20/4 "Giovanna d'Arco" con #IngridBergman 21/4 "Papa Francesco - Un uomo di parola" di #WimWenders, in occasione del primo anniversario della morte di #PapaFrancesco 22/4 "Il - facebook.com facebook