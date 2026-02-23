L’architettura che disegna i sogni Tullio Zini racconta il binomio tra pedagogia e spazio urbano

L’architetto modenese Tullio Zini racconta il binomio tra pedagogia e spazio urbano in un incontro aperto alla città, presentando il suo libro "Il futuro è una bella giornata": la frase di una bimba di 5 anni che diventa una visione progettuale. Venerdì 27 febbraio alle ore 18, presso la Sala Pucci, si confrontano con l’autore l’Assessora all'Urbanistica del Comune di Modena Carla Ferrari e la prof.ssa Annamaria Contini, Direttrice del Dipartimento Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia Una carriera spesa a ridefinire gli spazi dell'infanzia: da Modena, alla collaborazione storica con Loris Malaguzzi a Reggio Emilia fino ai progetti internazionali in Giappone. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

