Un Giovedì da Leoni a cena con il Consorzio Chianti Colli Fiorentini

Il terzo incontro del 2026 di “Un Giovedì da Leoni” si è svolto questa settimana, organizzato dal Consorzio Chianti Colli Fiorentini. L’evento ha previsto una cena dedicata ai partecipanti, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione vinicola locale e far conoscere le aziende che producono alcuni dei vini più rinomati della zona. L’iniziativa vuole promuovere la cultura e il patrimonio enologico del territorio fiorentino.

Terzo appuntamento di questo 2026 per l’iniziativa “Un Giovedì da Leoni”, promossa dal Consorzio Chianti Colli Fiorentini con rilanciare l’unicità e il fascino della campagna fiorentina e visitare le aziende dove si producono alcuni dei vini più prestigiosi del nostro territorio. L'evento si.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Consorzio Chianti Colli Fiorentini, al via 'Un giovedì da Leoni'Firenze, 9 febbraio 2026 – Riscoprire il fascino della campagna fiorentina e visitare le aziende dove si producono alcuni dei vini più prestigiosi... Degustazioni in cantina con il Consorzio Chianti Colli FiorentiniSecondo appuntamento di questo 2026 per l’iniziativa “Un Giovedì da Leoni”, promossa dal Consorzio Chianti Colli Fiorentini con l’obiettivo di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ciclisti falciati da un autista ubriaco a Treviglio: famiglia distrutta dal dolore. Muore il figlio, zio in prognosi riservata; La nuova minaccia per i leoni in Africa: il bracconaggio delle loro parti del corpo; Flavio Leoni, ucciso a soli 34 anni a Treviglio, da un automobilista ubriaco; Leoni: Dal re allo scheletro più ambito. Consorzio Chianti Colli Fiorentini, al via 'Un giovedì da Leoni'Firenze, 9 febbraio 2026 – Riscoprire il fascino della campagna fiorentina e visitare le aziende dove si producono alcuni dei vini più prestigiosi del nostro territorio. Il Consorzio Chianti Colli ... lanazione.it Al Museo dell’Immaginario Folklorico la presentazione de ‘Gli scomunicati’ di Corrado LeoniGiovedì 16 aprile l’autore racconta la nascita della Costituzione tra memoria, Resistenza e vita quotidiana A pochi giorni dalle celebrazioni della Festa della Liberazione, giovedì 16 aprile alle 21 p ... luccaindiretta.it Giovedì 16 aprile | Ore 15:30 Sarò in diretta per un’intervista con Riccardo Rocchesso di 100 Giorni da Leoni. Affronteremo temi rilevanti e spesso poco trattati, con un confronto diretto e senza filtri. La diretta si terrà sulla pagina TikTok di Alessia Zuppicchiatti. - facebook.com facebook