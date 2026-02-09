Questa sera a Firenze parte l’iniziativa ‘Un giovedì da Leoni’. Le aziende del Consorzio Chianti Colli Fiorentini apriranno le porte ai visitatori, offrendo l’opportunità di scoprire i segreti dei vini più rinomati della zona. Un appuntamento che mira a far conoscere meglio il patrimonio enologico della campagna fiorentina.

Firenze, 9 febbraio 2026 – Riscoprire il fascino della campagna fiorentina e visitare le aziende dove si producono alcuni dei vini più prestigiosi del nostro territorio. Il Consorzio Chianti Colli Fiorentini lancia l’iniziativa “Un Giovedì da Leoni”, che dal prossimo febbraio per tutto il 2026 vedrà impegnate le varie aziende aderenti ad aprire le porte delle loro cantine per degli eventi diversi. Il primo appuntamento è il 19 febbraio all'azienda agricolla Malenchini di Bagno a Ripoli (Firenze). Nel calendario che culmineranno in una grande degustazione di tutti i vini Chianti Colli Fiorentini nell’evento del giovedì 7 maggio a Firenze alle Serre Torrigiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consorzio Chianti Colli Fiorentini, al via 'Un giovedì da Leoni'

Approfondimenti su Chianti Colli Fiorentini

Il Consorzio del Vino Chianti si prepara a presentarsi in Nigeria con la sua prima missione africana, prevista per il 27 gennaio a Lagos.

Il Consorzio Vino Chianti intraprende la sua prima missione ufficiale in Africa, con una partecipazione in Nigeria il 27 gennaio 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Chianti Colli Fiorentini

Consorzio Chianti Colli Fiorentini, al via 'Un giovedì da Leoni'Firenze, 9 febbraio 2026 – Riscoprire il fascino della campagna fiorentina e visitare le aziende dove si producono alcuni dei vini più prestigiosi del nostro territorio. Il Consorzio Chianti Colli Fio ... lanazione.it

Il Consorzio del Chianti Colli Fiorentini celebra 30 anniIn questa speciale occasione sono stati degustati i vini di 16 produttori soci con prevalenza di aziende biologiche e una crescente ricerca sulla qualità Viene considerato il «Vino di Firenze» perché ... panorama.it

Chianti Classico Consorzio will return to NYC on April 27 for a trade/media tasting at Ai Fiori Featuring 30+ producers, new releases across Annata, Riserva & Gran Selezione, Vin Santo, DOP olive oil and masterclasses on UGAs and the US market. x.com

Dal 9 all’11 febbraio saremo a Wine Paris 2026 all’interno dello stand Chianti Lovers & Rosso Morellino, con 27 aziende del Consorzio Vino Chianti e oltre 80 etichette in degustazione al bancone istituzionale. Un percorso pensato per raccontare la ricchezza facebook