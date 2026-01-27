La percezione dell’Antico | giovani alla scoperta delle grandi civiltà

La percezione dell’Antico è un progetto dell’Associazione Culturale Anassilaos che mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle civiltà greca e romana, coinvolgendo i giovani nel rispetto del patrimonio storico. L’iniziativa si propone di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di preservare e comprendere le radici culturali del mondo antico.

“La percezione dell’Antico” progetto dell'Associazione Culturale Anassilaos che punta su una piena conoscenza, valorizzazione e preservazione della civiltà antica, greca e romana, ha l'obiettivo di coinvolgere i giovani, i cittadini di domani che con diverse responsabilità avranno il dovere di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Antico Civiltà

L’Antico Manufatto Idraulico del Gangaion offre un’esperienza educativa e coinvolgente, tra sfide e curiosità.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Antico Civiltà

Argomenti discussi: Anassilaos, La percezione dell’Antico: studenti e studiosi a confronto tra Catullo e Lucrezio · ilreggino.it; Le ricerche di Oscar Mei, coordinatore del Centro studi, sulla Fano antica: Una città laboratorio, Vitruvio ne pianificò la costruzione; E’ la scoperta archeologica italiana del terzo millennio. Dopo 2000 anni a Fano riemergono i resti della Basilica di Vitruvio cuore della più antica sapienza architettonica dell’Occidente.; Presentata la mostra Roma Terzo Millennio - La scia della cometa: la città che da oltre tremila anni non smette di trasformarsi e di sorprendere.

Reggio Calabria, doppio appuntamento con La percezione dell’Antico il 29 e 30 gennaio | INFOLa percezione dell’Antico questo progetto tenacemente perseguito dall’Associazione Culturale Anassilaos al fine di una piena conoscenza, valorizzazione e preservazione della civiltà antica, greca e ... strettoweb.com

Phren (f) è una parola del greco antico che definisce l'ubicazione del pensiero o della contemplazione. Phren è usato, ad esempio, per descrivere dove Achille considerava la sua tristezza per la perdita di Briseide. Secondo Pitagora, è una delle capacità i - facebook.com facebook