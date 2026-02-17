Una botola segreta sotto il sedile dell’auto | dentro ci sono 9 chili di cocaina La scoperta dopo un banale controllo

Una pattuglia della polizia ha scoperto una botola nascosta sotto il sedile di un’auto durante un controllo di routine. Dentro, gli agenti hanno trovato 9 chili di cocaina, nascosti con cura per evitare i controlli. La scoperta è avvenuta in una zona trafficata vicino a Orvieto, dove i investigatori stavano monitorando un sospetto passaggio di droga.

Orvieto, 17 febbraio 2026 – Sembrava un’auto come tutte le altre, ma da un controllo più approfondito è emersa una botola nascosta sotto il sedile con un’ingente quantitativo di cocaina al suo interno. La scoperta è stata fatta a bordo di una Renault Megane dagli agenti della polizia stradale di Orvieto. Il controllo, effettuato nel tratto umbro dell’Autosole, ha portato al sequestro della droga e all’arresto del conducente, accusato di traffico di stupefacenti. Il controllo e la scoperta. L’uomo, di nazionalità straniera, ha mostrato evidenti segni di nervosismo durante quello che doveva essere un normale controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una botola segreta sotto il sedile dell’auto: dentro ci sono 9 chili di cocaina. La scoperta dopo un banale controllo La botola “segreta” nell’automobile per nascondere nove chili di cocaina: arrestato Un controllo di routine ha portato all’arresto di un uomo che nascondeva nove chili di cocaina in una botola segreta dell’auto. Cocaina nascosta sotto il sedile dell'auto: conducente in manette Venerdì, la Polizia di Ravenna ha arrestato un uomo perché nascondeva cocaina sotto il sedile dell’auto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Epstein, il mostro e il carnevale dei complotti - Gabriele Parpiglia. Sequestrati 9 kg di cocaina nascosti in una botola dell’auto con apertura segretaAveva 9 kg di cocaina nascosti sotto al pianale del sedile del passeggero, in una botola che si apriva con un sistema elettromeccanico. Beccato durante un semplice controllo mentre viaggiava con l’aut ... umbria24.it