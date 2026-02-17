Una botola segreta sotto il sedile dell’auto | dentro ci sono 9 chili di cocaina La scoperta dopo un banale controllo

Da lanazione.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pattuglia della polizia ha scoperto una botola nascosta sotto il sedile di un’auto durante un controllo di routine. Dentro, gli agenti hanno trovato 9 chili di cocaina, nascosti con cura per evitare i controlli. La scoperta è avvenuta in una zona trafficata vicino a Orvieto, dove i investigatori stavano monitorando un sospetto passaggio di droga.

Orvieto, 17 febbraio 2026 – Sembrava un’auto come tutte le altre, ma da un controllo più approfondito è emersa una botola nascosta sotto il sedile con un’ingente quantitativo di cocaina al suo interno. La scoperta è stata fatta a bordo di una Renault Megane dagli agenti della polizia stradale di Orvieto. Il controllo, effettuato nel tratto umbro dell’Autosole, ha portato al sequestro della droga e all’arresto del conducente, accusato di traffico di stupefacenti. Il controllo e la scoperta. L’uomo, di nazionalità straniera, ha mostrato evidenti segni di nervosismo durante quello che doveva essere un normale controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

