Due imprenditori cinesi sono stati sottoposti a misure cautelari in seguito al sequestro giudiziario di capi di abbigliamento. A uno di loro sono stati applicati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre l’altro è stato disposto agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa nell’ambito di un procedimento legale in corso.

Entrambi, spiega la procura in una nota “sono accusati del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, per aver sottratto al sequestro giudiziale in essere, circa diecimila capi d’abbigliamento” “di qualità superiore a quella abitualmente prodotta nel polo industriale tessile pratese”. “In particolare, dopo non avere consegnato le scritture contabili e aver infranto i sigilli, a più riprese (l’8 gennaio 2026 e il 16 gennaio 2026) – prosegue la procura – mentre era in corso una procedura concorsuale derivante dalla contestazione di reati di bancarotta fraudolenta, hanno fatto ingresso nei magazzini ove detto ingente quantitativo di merce era conservato a disposizione della massa dei creditori e lo hanno sottratto nella prospettiva di continuare l’attività e di reimmettere clandestinamente la merce nel mercato”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato, capi di abbigliamento sottratti a sequestro giudiziario: domiciliari e braccialetto elettronico per due imprenditori cinesi

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