Capodanno cinese | a Prato le sfilate del dragone nel centro Stop alla vendita di bevande in vetro

A Prato, le celebrazioni del Capodanno cinese si svolgono il 21 e 22 febbraio, quando le strade del centro si riempiono di sfilate con dragoni colorati e danze tradizionali. La città ha deciso di vietare temporaneamente la vendita di bevande in bottiglie di vetro durante gli eventi per motivi di sicurezza. Questa scelta mira a evitare incidenti e a garantire un clima più sicuro per i partecipanti e i visitatori. Gli organizzatori prevedono un grande afflusso di persone, sia locali che turisti, che vogliono vivere questa festa millenaria.

In particolare il 21 febbraio la festa attraverserà le vie del Macrolotto 1 e 2 con partenza alle 9 da via Toscana per proseguire in via del Molinuzzo, via Traversa del Crocifisso, via dei Fossi, via Gora del Pero, di nuovo via Toscana, via delle Colombaie e via delle Pollative, dove ci sarà la fermata nel cortile per la pausa pranzo. Dalle 14 il percorso del dragone proseguirà in via Piemonte, via Veneto, via Val d'Aosta, via Puglia, via Friuli Venezia Giulia, via Veneto, via Trentino Alto Adige, via Puglia, via Basilicata, via Veneto, via Calabria, via Cipriani, via dei Trebbi, via Ghisleri e via delle Colombaie.