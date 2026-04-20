un consiglio al nostro visitatore

Durante la notte, una persona si è recata davanti alla redazione di alcuni quotidiani e ha scattato una fotografia. Si tratta di un individuo identificato come Mattia Tombolini. La visita non ha avuto altre conseguenze o sviluppi noti. La fotografia è stata condivisa sui social o altrove, ma non sono stati comunicati ulteriori dettagli riguardo alle motivazioni o al contesto di questa visita.

Tra i tanti fatti non importanti che accadono c’è anche la visita notturna di tal Mattia Tombolini che si è scattato una foto ricordo di fronte alla redazione di Libero e Giornale. Uno che viene in gita turistica al quartiere Isola, a fare un gesto rivoluzionario come il selfie, è un caso interessante di dissidenza politica. L’ex assistente di Ilaria Salis, già noto alle cronache e alle forze dell’ordine, è un antagonista che ignora di esser approdato con successo al genere clownesco. La sua istantanea ha fatto il giro dei gruppi anarchici, sostenitori di Alfredo Cospito, colleghi dei due militanti che poco tempo fa sono saltati in aria a Roma mentre fabbricavano una bomba.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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