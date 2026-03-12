La scuola siamo noi | il nostro Consiglio dei ragazzi

Il Consiglio dei ragazzi rappresenta un gruppo di studenti che si impegna a dare voce alle opinioni e alle esigenze dei propri coetanei all’interno della scuola. Si tratta di un organismo formato da studenti eletti, che si riuniscono regolarmente per discutere di questioni legate alla vita scolastica e proporre eventuali cambiamenti. La loro presenza e attività sono riconosciute ufficialmente all’interno dell’istituto.

Spesso si può pensare che la scuola sia fatta soltanto di verifiche, compiti e spiegazioni dalla cattedra. Per fortuna nella nostra scuola Papini dal 2015 accade qualcosa di diverso che ci rende più partecipi. Il Consiglio dei ragazzi è composto da 18 persone, una studentessa e uno studente eletto per ogni classe per dare voce alle idee e pensieri di tutti. Essendo dei portavoce, devono avere delle qualità precise: saper ascoltare, essere affidabili, pazienti e avere il coraggio di parlare in pubblico. Il Consiglio si riunisce una o due volte al mese nell’aula Agorà, uno spazio che, insieme a due insegnanti e a una formatrice, trasforma tante idee in attività concrete. 🔗 Leggi su Lanazione.it

