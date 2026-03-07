Soddisfatti o rimborsati | la mostra monzese dove al visitatore deluso restituiscono i soldi del biglietto

A Monza è aperta una mostra che offre ai visitatori insoddisfatti la possibilità di ricevere un rimborso completo del biglietto. La mostra presenta numerosi cimeli e accompagna l'esposizione con musiche coinvolgenti, creando un'atmosfera vivace e accessibile. L'evento si distingue per la sua proposta di garantire la soddisfazione del pubblico, evitando tonalità troppo accademiche o noiose.

Noi che l'abbiamo vista in anteprima vi assicuriamo che è molto bella. Ricca di cimeli, con musiche coinvolgenti, lontana da quegli appuntamenti culturali che potrebbero apparire troppo accademici e noiosi. Poi, se la mostra non vi sarà piaciuta, potrete chiedere il rimborso del biglietto. Si tratta della mostra "Sandokan, la tigre ruggisce ancora", allestita all'Orangerie della Villa Reale di Monza. L'evento – ideato e prodotto da Vertigo Syndrome e curata da Francesco Aquilanti e Loretta Paderni - è un tuffo nel mondo dell'eroe leggendario nato dall'eccellente penna di Emilio Salgari. Non si tratta della solita mostra, ma di una vera e...

