Medicina l' intelligenza artificiale a sostegno della ricerca per la diagnosi precoce di Alzheimer

L’intelligenza artificiale entra in campo per aiutare a individuare l’Alzheimer prima che i sintomi diventino evidenti. Un nuovo progetto di ricerca utilizza questa tecnologia per migliorare la diagnosi precoce, sperando di trovare risposte più rapide e precise. La speranza è che, grazie a questi studi, si possa intervenire prima che la malattia si sviluppi completamente.

Un progetto di ricerca sulla diagnosi precoce della malattia di Alzheimer attraverso lo studio e l'impiego dell'intelligenza artificiale. Venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 15.00, presso la sala delle colonne di palazzo Graziani a Perugia si terrà l’incontro "Intelligenza artificiale e biomarcatori per la diagnosi della malattia di Alzheimer", organizzato dal laboratorio NiPS del dipartimento di fisica e geologia dell’Università degli studi di Perugia, con il sostegno di Fondazione Perugia. L'incontro è dedicato alla presentazione dei risultati del progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Perugia e finalizzato alla individuazione di elementi atti a favorire una diagnosi precoce della malattia di Alzheimer, con importanti applicazioni in area clinica.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

L’intelligenza artificiale in medicina promette diagnosi più rapide e personalizzate, ma può essere soggetta a pregiudizi invisibili.

