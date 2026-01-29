Trovato a Rieti cane rubato tre anni fa a Orvieto ridato al proprietario | Non ci speravo più

Un cane scomparso da tre anni a Orvieto è stato ritrovato a Rieti e restituito al proprietario. La famiglia non aveva più speranze e pensava fosse perso per sempre. La sorpresa è arrivata quando hanno riconosciuto il loro amico a quattro zampe, che ora può tornare a casa.

Una sorpresa inaspettata che arriva dopo 3 anni: ritrovato l'amico a quattro zampe perduto da tempo. "Non ci speravo più". RIETI - Non ci pensava affatto, il proprietario, che avrebbe rivisto il suo amato cane. L'animale, di una razza da caccia, gli era stato rubato tre anni fa a Orvieto. Tre anni dopo il furto, i carabinieri forestali hanno ritrovato il cane rubato ad Orvieto. Ritrovato a Poggio Bustone cane da caccia rubato ad Orvieto tre anni fa. Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali del Nucleo di Rivodutri hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria reatina un uomo per il reato di ricettazione.

