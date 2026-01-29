Trovato a Rieti cane rubato tre anni fa a Orvieto ridato al proprietario | Non ci speravo più

Da fanpage.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cane scomparso da tre anni a Orvieto è stato ritrovato a Rieti e restituito al proprietario. La famiglia non aveva più speranze e pensava fosse perso per sempre. La sorpresa è arrivata quando hanno riconosciuto il loro amico a quattro zampe, che ora può tornare a casa.

Rubato tre anni fa a Orvieto, il cane è stato ritrovato dai carabinieri forestali nel Reatino

Tre anni dopo il furto, i carabinieri forestali hanno ritrovato il cane rubato ad Orvieto.

Gli rubano il cane, lo ritrova dopo tre anni. L’incredibile storia a Orvieto

Dopo tre anni di attesa, un uomo di Orvieto ha riabbracciato il suo cane, scomparso nel nulla.

