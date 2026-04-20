Un bosco urbano sul lungomare di Bari | come diventerà la spiaggia di Pane e Pomodoro e cosa sorgerà a Punta Perotti

Un nuovo progetto interessa il lungomare di Bari, coinvolgendo il bosco urbano vicino alla spiaggia di Pane e Pomodoro e l’area di Punta Perotti. La riqualificazione prevede la trasformazione di questi spazi in un’area verde integrata con la spiaggia, creando una connessione più stretta tra la città e il mare. Sono previste modifiche alla fruibilità delle aree e interventi di riqualificazione ambientale.

Non sarà più solo 'la spiaggia sotto casa', ma il cuore pulsante di un’infrastruttura verde che segnerà il nuovo confine tra la città e l'Adriatico. La trasformazione di Pane e Pomodoro da semplice lido urbano a bosco costiero è ufficialmente ai blocchi di partenza. Con l'ultimo via libera della.🔗 Leggi su Baritoday.it

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Si parla di: Bari, un bosco urbano sul lungomare: come diventerà la spiaggia di Pane e Pomodoro (e cosa sorgerà a Punta Perotti).

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