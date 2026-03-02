Visita esclusiva a palazzoJannuzzi e il fascino senza tempo di una dimora storica
Una visita esclusiva porta nel cuore del borgo Murattiano di Bari, dove si trova Palazzo Jannuzzi, una dimora storica risalente al XIX secolo. La dimora, con il suo stile architettonico elegante, si apre ai visitatori per mostrare le sue sale e i dettagli che conservano l’atmosfera di un passato raffinato. L’ingresso al palazzo permette di scoprire un esempio di architettura storica nel centro cittadino.
Scoperta della dimora storicaVisita a Palazzo Jannuzzi, affascinante dimora storica del XIX secolo nel cuore del borgo Murattiano di Bari. Costruito nel 1861 da Emmanuele Jannuzzi e progettato dall’architetto Luigi Revest, questo gioiello neoclassico si distinguerà ai vostri occhi per le due. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Visita esclusiva a palazzo Jannuzzi e il fascino senza tempo di una dimora storicaScoperta della dimora storicaVi daremo il benvenuto a Palazzo Jannuzzi, affascinante dimora storica del XIX secolo nel cuore del borgo Murattiano di...