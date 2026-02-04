Genova recuperata scultura del XV secolo rubata in Spagna nel 1979

La Guardia Civil spagnola, con il supporto dei Carabinieri italiani, ha ritrovato a Genova una scultura del XV secolo, rubata in Spagna nel 1979. L’opera, che rappresenta San Luca e si attribuisce allo scultore Gil de Siloé, era scomparsa da Astudillo, nella provincia di Palencia. L’arresto e il recupero sono il risultato di un’operazione congiunta che ha portato alla restituzione di un pezzo di grande valore artistico e storico.

Una scultura del XV secolo rubata in Spagna nel 1979 è stata recuperata a Genova. La Guardia Civil spagnola, in un’operazione congiunta condotta con il Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri, ha recuperato nel capoluogo ligure l’opera sottratta ad Astudillo, nella provincia di Palencia, e attribuita al famoso scultore Gil de Siloé, che raffigura San Luca. Il furto, in cui sono stati sottratti diversi oggetti dalla pala d’altare maggiore della chiesa di Santa Eugenia di Astudillo, è uno dei tanti che hanno devastato il territorio spagnolo negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Genova, recuperata scultura del XV secolo rubata in Spagna nel 1979 Approfondimenti su Genova Spagna Recuperata la statuetta di bronzo rubata dal Museo Civico Archeologico nel 1963. Video Dopo decenni di attesa, la statuetta di bronzo rubata dal Museo Civico Archeologico nel 1963 è stata finalmente recuperata. Recuperata e restituita al Museo Archeologico di Bologna una statuetta etrusca rubata nel 1963 Dopo oltre sessant’anni, una preziosa statuetta etrusca in bronzo, raffigurante un guerriero, è tornata al Museo Archeologico di Bologna. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Genova Spagna Argomenti discussi: Rintracciare le opere trafugate? Ci pensa Swoads, il segugio digitale; Angelo Vaccarezza sul recupero del mulino fenicio a Borgio Verezzi; Napoli, quando tornano gli infortunati? Rrahmani può giocare a Genova, c'è la data per il ritorno di Di Lorenzo. Recuperato e restituito ai frati un prezioso libro del 1503 scomparso da 20 anniIndagini condotto dal nucleo Tpc dei carabinieri: il libro, un antifonario, era stato illegittimamente donato da un religioso ... genovatoday.it RECUPERATA GIOVANE LUPA MORTA. GAIA: AUTOPSIA PER CAPIRE SE BOCCONI AVVELENATI E’ stata recuperata, nel greto del torrente Sturla, la carcassa della lupa trovata morta nei giorni scorsi a Genova. Si tratta di un giovane esemplare, probabil - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.