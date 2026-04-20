Un bagno di folla per l' edizione 23 di Este in Fiore Stimate 100mila presenze

Numeri da record per Este in Fiore 2026, la storica manifestazione florovivaistica giunta alla sua ventitreesima edizione, che ha animato la città di Este dal 17 al 19 aprile. Tre intense giornate hanno accompagnato cittadini e visitatori tra i Giardini del Castello Carrarese e le vie del centro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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