Il Carnevale di Viareggio si fa ancora più colorato sotto la pioggia. La festa si svolge tra maschere inzuppate e allegria, con i partecipanti che non si arrendono alle intemperie. Tra le strade affollate, Burlamacco si mescola alla folla, mentre le persone si divertono a saltare tra pozzanghere e a sfoggiare ombrelli di ogni colore. Il clima non ferma la voglia di divertirsi, e il Carnevale continua tra risate e maschere bagnate.

Viareggio, 8 febbraio 2026 – Tra le ranocchie del Breschi che saltavano a proprio agio da un pozzanghere all’altra, il classico “Pierrot sotto il balcone“ (per ovvie ragioni) del Lami e una sfilata di ombrelli aperti. Il Carnevale, ieri, ha ballato anche sotto la pioggia. Non è stato un vero «bagno di folla» – come sono soliti titolare i giornali quando qui il sole “splende color del miele“ –, piuttosto un bagno in maschera. Ma pur se un po’ annacquato, anche dall’assenza delle mascherate (di gruppo e isolate) rimaste in Cittadella per sicurezza, Viareggio ha comunque ha saputo offrire il suo spettacolo ai tanti turisti arrivati da lontano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ballando sotto la pioggia al Carnevale di Viareggio. Burlamacco, dal bagno di folla al bagno di maschere inzuppate

