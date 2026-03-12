Filippo Barbacini l’autore emiliano che racconta il calcio giovanile | in arrivo il suo secondo libro

Filippo Barbacini, autore emiliano nato a Parma e residente a Reggio Emilia, si distingue per il suo racconto del calcio giovanile. Dopo aver scritto libri dedicati all’apprendimento sportivo, prepara il suo secondo volume. La sua produzione si concentra su come il calcio venga vissuto e trasmesso tra giovani atleti, offrendo uno sguardo diverso rispetto alle narrazioni tradizionali.

C’è chi il calcio lo gioca, chi lo allena e chi prova a raccontarlo in modo diverso. È il caso di Filippo Barbacini, autore nato a Parma e residente a Reggio Emilia, che negli ultimi anni si sta facendo conoscere nel panorama della formazione sportiva per i suoi libri dedicati all’apprendimento motorio e all’allenamento dei giovani calciatori. Barbacini scrive da circa dieci anni, ma solo negli ultimi due ha iniziato a pubblicare i suoi lavori. Il suo obiettivo è chiaro: portare a chiunque sia interessato – allenatori, educatori sportivi e appassionati – nuove conoscenze e idee sui metodi di allenamento nel calcio giovanile. Il suo primo... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

