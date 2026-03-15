L’Iran ha bloccato l’accesso a internet per i cittadini, mentre utilizza hacker per attaccare gli Stati Uniti. La strategia del regime si manifesta anche nel mondo digitale, dove cerca di colpire i suoi avversari senza ricorrere a mezzi militari tradizionali. Nessuna azione di invasione o missile è stata annunciata, ma le operazioni informatiche continuano a rappresentare una delle modalità di confronto.

L’Iran sta provando a colpire gli Usa direttamente sul suolo, ma senza lanciare attacchi missilistici né attraverso invasioni di terra. La nuova frontiera del conflitto, per Teheran, si è spostata sugli attacchi hacker contro le aziende americane. Basti pensare all’offensiva cyber islamista che mercoledì ha colpito la “Stryker”, società digitale con sede nel Michigan. Un duro colpo per gli impiegati che non avevano più accesso ai computer di lavoro, ai telefoni e ai sistemi. Sulle pagine di accesso online è apparso il logo di Handala, un gruppo che gli analisti occidentali hanno da tempo ricondotto alla Repubblica islamica: il collettivo ha rivendicato l’azione, definendola una controffensiva dopo gli attacchi americani nel Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Niente internet per gli iraniani, ma hacker per colpire gli Usa: la doppiezza del regime è anche digitale

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